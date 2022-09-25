جلوي يطلق القافلة الصحية

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد القافلة الصحية، وفعاليات المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة من موقع النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، التي استمرت لمدة 5 أيام.

واشتملت القافلة على حافلة صحية تحمل هوية اليوم الوطني، ومعرضاً وأركاناً للصحة بين الأمس واليوم، وكذلك التطور في مجالات المختبر والأشعة، وركناً للإبداع يتضمن أعمالاً وطنية لرسامي وخطاطي منسوبي صحة المنطقة، إضافة إلى ركن»اعرف أرقامك لوطن أكثر حيوية» وجناح للتبرع بالدم، كما شاهد الأمير جلوي عيادة افتراضية لخدمة مريض وهو في منزله، فيما كرم عدداً من منسوبي صحة المنطقة.

رفع المدير العام للشؤون الصحية في منطقة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم التهنئة باسمه وباسم منسوبي صحة نجران، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وقال الدكتور بني هميم، إنها مناسبة غالية ومصدر فخر لكل مواطن نستذكر فيها توحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- الذي أرسى قواعد الأمن والاستقرار فيه ونشر العلم والمعرفة في جميع مناطق المملكة، وتسارع الخطى في تطور البلاد بشتى المجالات ومواصلة البناء والازدهار من أبنائه الملوك البررة وصولاً إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أيده الله، حيث توجد المملكة في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والصحية والرياضية وتحقيقها الإنجازات العالمية وفق رؤية دوت الخليج 2030 بقيادة ولي العهد نحو نهضة تنموية شاملة .

وأكد الدكتور بني هميم أن ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من ازدهار وتطور، يأتي ضمن أولويات القيادة الحكيمة، تماشيا مع رؤية دوت الخليج 2030، في تسهيل الوصول للخدمات والوقاية من الأمراض لإيجاد بيئة صحية آمنة واطلاق مشاريع وبرامج رقمية لخدمة المواطن والمقيم أهمها تدشين مستشفى صحة الافتراضي الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم. والذي يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة؛ لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية بالمملكة حيث يدعم 152 مستشفى.

وأشار بني هميم إلى أن منطقة نجران كان لها نصيب من الدعم الحكومي في اعتماد العديد من المشاريع الصحية التي أسهمت في ارتفاع معدل رضا المستفيدين ابتداء من تدشين مشاريع صحية في محافظة شرورة بتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال، تضمنت تدشين مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة بسعة 16 سريرًا، ومشروع توسعة وتطوير المختبر إضافة إلى تدشين مشروع تطوير قسم العيون، ومشروع تطوير المبنى الترفيهي، إضافة إلى مشاريع تحسينية وتطورية في عدد من المستشفيات بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن والمقيم .