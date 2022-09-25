اليامي: يوم التوحيد وطنية ورفعة

عبر رئيس فرع جمعية هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي، عن صادق مشاعره بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 للمملكة، فقال تعتبر ذكرى اليوم الوطني محطة مهمة في بناء الدولة السعودية الحديثة، التي وضع لبناتها الأولى المؤسس الملك عبد العزيز- رحمة الله- وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ومن خلفهم شعب مؤمن بتراب هذه البلاد الطيبة، وملتزم بتوجيهات وتوجهات قيادته الحكيمة، التي لا تدخر وسعا في سبيل رفعة وازدهار المملكة، وتوفير كل أسباب التقدم، والرخاء، والازدهار، والاستقرار لهذا الشعب الأبي.

ها نحن تحل علينا الذكرى 92 لليوم الوطني، والسعودية تشهد عصر التحولات الكبرى في كل المجالات، حتى أصبحت المملكة نموذجا صادقا لدولة العدالة، والسلام، والاستقرار وقبلة للتعاون الإنساني بين جميع دول العالم.

إن هذه الذكرى العزيزة ليست مجرد احتفالات وكرنفالات، تشهدها مناطق المملكة في هذا الموعد من كل عام وحسب، بل هي موعد مهم نتوقف عنده للتزود بطاقات وطنية جديدة، تساهم في استكمال مشروع السعودية الجديدة التي تشكلت بفعل رؤية المملكة 2030، وتجسدت في إنجازات عملاقة على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتمظهرت بجلاء في علاقات السعودية الخارجية، حتى باتت المملكة رقما عالميا لا يمكن تجاوزه عالميا.. نعم، يحق للسعوديين والسعوديات أن يحتفلوا بهذه الذكرى الوطنية العطرة ويفرحوا ويبتهجوا، لأنها بالفعل جسدت وحدة الهدف، والمصير ورسمت معالم الطريق أمامهم، حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم من مكاسب وإنجازات غير مسبوقة تستحق الاحتفاء.. هنيئا لهذا الشعب بهذه القيادة الحكيمة، وهنيئا لهذه القيادة بهذا الشعب العظيم.. وكل عام والمملكة في المقدمة.

وعلى شرف احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة، تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فرع نجران، ندوة كبرى بعنوان «رؤى وتطلعات» وذلك يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، يتحدث فيها الدكتور سعد على المرسي والدكتور حسن بن عبد ربه الزهراني، وتتناول الندوة عددا من المحاور الخاصة بهذه المناسبة، وعناوين تتعلق بالإنجازات، والشباب، والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة

من جانب آخر يستقبل مقر هيئة الصحفيين السعوديين، بمنطقة نجران بفندق ذا ديسكترت، 20 من طلاب التعليم العام للتعرف على أنشطة الفرع والمشاركة ضمن فعالية الخط العربي.

وشكر مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي، أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول، على دعمهما المستمر لبرامج فرع الهيئة بنجران، كما دعا اليامي كل الموهوبين والمبدعين من أبناء نجران، للمشاركة في برامج الهيئة لاسيما فعالية الخط العربي، والفنون التشكيلية وغيرها من ضروب الإبداع.