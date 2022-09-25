نجران تحتفي بالمجد

ليث تنظم حزمة من فعاليات اليوم الوطني نظمت جمعية ليث للبحث والإنقاذ حزمة من الفعاليات والبرامج احتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، حيث أقامت الجمعية لهذه المناسبة... نجران: سلطان دغمان نجران: سلطان دغمان 29 صفر 1444 هـ 29 صفر 1444 هـ

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