آل فرج: نستحضر بالفخر إنجازات المؤسس

رفع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد علي آل فرج باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة بالمنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني و التسعين للمملكة . وقال في تصريح بهذه المناسبة العظيمة، في هذا اليوم نحن والتاريخ نستحضر إنجازات المغفور له، بإذن الله، مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ومن خلفه أبناؤه الكرام وماحققوه للوطن من رخاء وازدهار وأمن واستقرار ونهضة شاملة ضمنت الرفاهية والكرامة للشعب الوفي. وأضاف أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين شهدنا جميعاً نقلةً كبيرةً برؤية طموحه رؤية 2030 التي رسمت الطريق الثابت لاقتصاد مزدهر قادر على مواجهة جميع التحديات العصرية ومماثل للدول المتقدمة، كما رفع سعادته بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران و نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز سائلاً، الله العلي القدير، أن يحفظ قيادتنا ومملكتنا الغالية. الفعاليات المصاحبة ركن توعوي سيقام بمتحف نجران ليوم واحد ابتداءً من 2022/9/24

ركن توعوي بطريق الملك سعود (النافورة التفاعلية) ليوم واحد ابتداءً من 2022/9/23 ركن توعوي بالعزام مول ليوم واحد ابتداءً من 2022/9/23 ركن توعوي بمتنزه الأمير جلوي (مهرجان صيفنا هايل) ليوم واحد ابتداءً من 2022/9/23