5300 علم تزين طرقات نجران

قال أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله آل داغش، يأتي اليوم احتفالنا بالذكرى 92 للتوحيد، ونحن ما زلنا نعايش النجاح الباهر الذي تشهده المملكة العربية السعودية من تنمية وتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله، واليوم وفي عهد التجديد والحزم والعزم نرى اتساع برامج التنمية وانطلاق خطوات التجديد والتطوير بخطوات تسابق الزمن لبناء اقتصاد وطني متين، الإنسان عماده ونهجه تنويع مصادر الدخل، فشهدت دولتنا قفزات متوالية. وأوضح آل داغش أن أمانة منطقة نجران نفذت خطتها المتكاملة لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، من خلال حزمة من الفعاليات والبرامج الوطنية والثقافية الترفيهية، حيث شملت الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية تشارك بها عدد من الجهات الحكومية، كما نظمت هيئة الترفيه فعاليات ترفيهيه بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بأبا رشاش، وعروض فلكلورية وثقافية في ساحة المتحف الإقليمي على طريق الأمير سلطان، كما أقيمت عروض الألعاب النارية في حي النهضة، إضافة إلى الفعاليات المقامة بجوار النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، التي ضمت معارض صحية وأركاناً فنية وثقافية وعروضاً فنية، وتركيب أكثر من 5300 علم بالطرقات والميادين بالمنطقة، و3248 مجسمات مضاءة، وتركيب 544 مجسمات جمالية، فيما أضاء باللون الأخضر 25 مبنى تعبيراً عن الاحتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات العامة لاستقبال الأهالي والمقيمين للاحتفاء باليوم الوطني.



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