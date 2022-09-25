النعمي: رعاية للتنمية ودعما للموارد البشرية

عبر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عمر بن محمد النعمي عن مشاعره بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وقال في اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية تعود علينا ذكرى توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- لنستلهم ملحمة التاريخ الخالدة التي سطرت أروع صور وحدة الصف وتوحيد الكلمة لننطلق بعزم وقوة نحو تنمية شاملة واقتصاد زاهر في ظل قادتنا الذين واصلوا مسيرة المؤسس وتوارثوا العز والمجد، وأضاف: ها نحن في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قادة الحزم والعزم والنماء والبناء نستشعر نعمة الأمن والأمان ونعيش في رخاء واستقرار وبكل فخر وامتنان نستذكر ما تحظى به الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من اهتمام وعناية ودعم ورعاية من لدن قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، ومدركين لمستوى طموح القيادة في تمكين الشباب السعودي وتأهيلهم ليحققوا ما تهدف له رؤية بلادنا. وأعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عن عدد من الفعاليات بهذه المناسبة الغالية ومنها: •فعاليه ترفيهية بمناسبة اليوم الوطني 92 بموقع النافورة التفاعلية يتشارك الفرحة والاحتفال نزلاء مركز التأهيل الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة.



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