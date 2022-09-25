أمير نجران يرعى احتفال اليوم الوطني 92

يرعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز اليوم، حفل المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين لتوحيد المملكة، وذلك على مسرح جامعة نجران، حيث يقام حفل خطابي يتخلله لون الزامل الترحيبي، بمشاركة جميعة الثقافة والفنون، وإلقاء قصيدتين للشاعرين نبهان الودعاني وعبدالله عبيان، ثم يقدم نخبة من طلاب وطالبات التعليم أوبريتا غنائيا، ثم تؤدى العرضة السعودية وكانت منطقة نجران احتفت يوم الجمعة الماضي باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، في أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء والبهجة بهذه المناسبة الغالية، حيث تزينت الشوارع والميادين والمرافق العامة ومباني الجهات الحكومية بالمنطقة باللون الأخضر والأعلام، وعبارات الوفاء والولاء والانتماء للوطن، وأطلقت إمارة منطقة نجران احتفاءً باليوم الوطني الـ 92، مسيرة شارك بها عدد من الجهات الحكومية على طريق الملك سعود، تضمنت عرضاً للخيول المكللة بالأعلام والشعارات الوطنية، فيما نظمت هيئة الترفيه بمتنزه الأمير جلوي بن عبد العزيز، عدداً من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والرقصات الفلكلورية، التي تشتهر بها المنطقة «الرازف والطبول»، وشهدت ساحات النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، أجواء احتفالية من المواطنين والمقيمين، وسط تجهيز أمانة المنطقة النافورة والساحات بالإضاءة الخضراء والأعلام الوطنية، إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بأركانٍ للفنون والخدمات المجتمعية والصحية بمناسبة اليوم الوطني.



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