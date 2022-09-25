فعاليات وطنية لأدبي نجران

عبر رئيس النادي الأدبي بمنطقة نجران سعيد آل مرضمة عن عظيم الفخر الذي يسكن نفوس الشعب السعودي، ومدى الفرحة التي تجتاح قلوبهم حينما تهل عليهم ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية . فنقول بصوت واحد وبحناجر الوفاء كل عام وأنت يا وطني بخير.. كل عام وأنت يا مليكي بخير.. كل عام وولاؤنا ووفاؤنا لقادتنا يتجدد بالصدق والإخلاص الدائمين.

وأضاف: وبعد العام الثاني والتسعين تتوه الحروف على الشفاه فنطرز جميل حديثنا وكلماتنا للوطن عاطرة تهفو بما يجيش في النفوس. ولا نجد أجمل من ذكرك يا وطني وما قدمته لشعبك المخلص، فلك منا كل آيات وتراتيل المحبة الخالصة برهانا على جميلك الذي لا ننساه، ونقدم للوطن كلمات تليق به.

فعاليات مصاحبة

ونفذ النادي الأدبي بنجران عن عدد من الندوات والفعاليات المصاحبة لاحتفال المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.