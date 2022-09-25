فعاليات وطنية لأدبي نجران

وأضاف: وبعد العام الثاني والتسعين تتوه الحروف على الشفاه فنطرز جميل حديثنا وكلماتنا للوطن عاطرة تهفو بما يجيش في النفوس. ولا نجد أجمل من ذكرك يا وطني وما قدمته لشعبك المخلص، فلك منا كل آيات وتراتيل المحبة الخالصة برهانا على جميلك الذي لا ننساه، ونقدم للوطن كلمات تليق به.
فعاليات مصاحبة
ونفذ النادي الأدبي بنجران عن عدد من الندوات والفعاليات المصاحبة لاحتفال المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
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