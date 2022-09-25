نظمت جمعية ليث للبحث والإنقاذ حزمة من الفعاليات والبرامج احتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، حيث أقامت الجمعية لهذه المناسبة الوطنية حزمة من البرامج والفعاليات الترفيهية والتثقيفية. وأوضح مديرها ناصر محمد آل مهري أن الجمعية استعدت لهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع بعدد من البرامج الاحتفائية، والتي نظمتها يومي الجمعة والسبت، وتضمنت عروضًا مرئية اعتزازًا وفخرًا بإنجازات دوت الخليج، وما يحتضنه من مقومات ونماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وكذلك أقيم ركن تثقيفي يستهدف رفع وعي المجتمع بأهمية التطوع والإنقاذ والطرق الصحيحة لاستخدام أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وتم تخصيص ركن للفنون التشكيلية «الرسم»، ومسابقة أفضل زي وطني، كما أقيمت فقرات ترفيهية مثل ألعاب الخفة، ومسرح يحتوي على عدد من المسابقات والعروض، وسط مشاركة وفرحة العديد من الأهالي والأسر والأطفال.



كانت هذه تفاصيل خبر ليث تنظم حزمة من فعاليات اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.