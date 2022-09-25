جامعة الأميرة نورة تحتفي بذكرى دوت الخليج 92

احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، بالذكرى الــ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز-رحمه الله-، تحت شعار اليوم الوطني (هي لنا دار) الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية في تاريخ 23 سبتمبر من كل عام.

وجاءت احتفالات اليوم الوطني في الجامعة بفعاليات متنوعة، منها: تزيين المداخل بالأعلام وصور القادة، ومسابقة أجمل عمل فني وطني، إضافة إلى لوحة تفاعلية جدارية عن حب دوت الخليج (مشاركة برسم أو عبارة وطنية بالخط العربي)، وعرض توضيحي عن أهمية التحوّل الرقمي وتوطين الصناعة في مستقبل المملكة.

وتضمّنت الاحتفالات عرضًا مرئيًا عن تنوع اللهجات في المملكة، وتقديم قصة حوارية بعنوان (نورة رمز النماء)، بالإضافة إلى رحلة سياحية إلى أبرز الأماكن التراثية في المملكة من خلال عرض صور المواقع الأثرية والسياحية، وأشهر الأكلات التقليدية، مع تقديم عرض للأزياء التقليدية والتراث الشعبي.

ونظّمت الجامعة معرض "منجز وصورة"، شمل عرض ملصقات لأبرز منجزات جهات الجامعة، ومن جانبها تفاعلت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي في الجامعة بإعداد وإنتاج ونشر مواد رقمية متنوعة احتفاءً بالوطن.