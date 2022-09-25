إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمخالفته لنظام المحاماة

أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل، قرارها بإيقاف أحد المحامين عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف، لإساءته لإحدى الشركات والتشهير بها عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مخالفاً بذلك نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني للمحامين.

وتضمن القرار اتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلته جزائياً فيما نسب إليه من وقائع تكيف على أنها أوصاف جرمية.

وفي ذات السياق أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل، قرارات أخرى، تضمنت عقوبات تأديبية متفاوتة بحق 4 محامين خالفوا نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين.

يذكر أن القاعدة (الثالثة) من قواعد السلوك المهني للمحامين، نصت على أن: "يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، وألا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة".