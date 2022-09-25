إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمخالفته لنظام المحاماة

وتضمن القرار اتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلته جزائياً فيما نسب إليه من وقائع تكيف على أنها أوصاف جرمية.
وفي ذات السياق أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل، قرارات أخرى، تضمنت عقوبات تأديبية متفاوتة بحق 4 محامين خالفوا نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين.
يذكر أن القاعدة (الثالثة) من قواعد السلوك المهني للمحامين، نصت على أن: "يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، وألا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة".
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