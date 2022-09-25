بيئة عسير يحتفي باليوم الوطني

احتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، باليوم الوطني 92، وسط بهجة وفرحة عمت جميع الموظفين والعاملين.

وبدأت فعالية الاحتفال في مسرح الفرع، بالنشيد الوطني ثم كلمة لمدير عام الفرع المهندس عبدالله بن حسن الويمني، هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير والشعب السعودي باليوم الوطني، ثم عرض فيديو قصير عن المناسبة، من إنتاج إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بالفرع، بعد ذلك افتتح الويمني وبرفقة نائبه المهندس محمد عسيري، معرض الصور التاريخية، واختتم الاحتفال بصورة جماعية بالشالات الوطنية.

وكان المبنى قد تزين من الخارج والداخل بالأعلام والألوان الخضراء، احتفاء بهذه المناسبة، كما شاركت بقية المكاتب والوحدات التابعة للفرع، بإقامة العديد من الفعاليات التي تتناسب وهذا اليوم.

من جهة أخرى عقد المهندس عبدالله الويمني، اجتماعا مع وفد جامعة الملك خالد، برئاسة مديرة مركز الأبحاث بمركز الأمير سلطان الدكتورة رحمة الشهراني، كما عقد أيضا اجتماعا مع عدد من منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة ومرافقيهم.