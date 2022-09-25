أحمد الوسيدي نائبا لرئيس هيئة المساحة

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ويحمل الوسيدي درجة الماجستير في البيانات المكانية وعلوم الخرائط من جامعة جلاسكو - بريطانيا، ودرجة الماجستير في المسح الجوي والاستشعار عن بعد من جامعة تونتي - هولندا.وتزيد خبرته على 25 عاما في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد، والمعلومات الجيومكانية والمشاركات المحلية والدولية الخاصة بالقطاع الجيومكاني، حيث بدأ العمل بوزارة الدفاع، الإدارة العامة للمساحة العسكرية في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد، ومن ثم الإشراف على المشاريع المساحية والجيومكانية، ثم انتقل للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشرفا عاما على الخدمات الجيومكانية.
كما شارك في عدد من الأعمال التشريعية والتطويرية، ثم انتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة «الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار» بمنصب رئيس تنفيذي للمعلومات الجيومكانية.
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