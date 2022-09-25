محمد بن مسعود - الدمام - قيادة السلطة المحلية بإب تدين محاولة إغتيال مدير عام الهيئة العامة للاوقاف
إب
استنكرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة اب محاولة الإغتيال الأثمه التي تعرض لها مدير عام مكتب الهيئة العامة للاوقاف بالمحافظة بندر عسكر العسل في العاصمة صنعاء من قبل عصابة مسلحة .
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وطالبت قيادة المحافظة في بيان لها ، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ..
مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الأمن والسكينة العامة .
وأشار البيان أن مثل هذه الاعتداء والأعمال المخله تتطلب تكاتف جهود جميع أبناء المجتمع وتعاونها مع الأجهزة الأمنية لحماية أراضي الأوقاف والممتلكات العامة والخاصة وردع المعتدين وأتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة التي تحفظ وتصون الحقوق والمكتسبات من أي محاولات للسطو او الاعتداء عليها .
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