ولي العهد يستقبل ملك مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بجلالة ملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية ، فيما أعرب جلالته عن سعادة بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.
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وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزيرالمرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتورمساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
فيما حضر من الجانب البحريني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك مملكة البحرين، ومعاليالشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والسيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
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