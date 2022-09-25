اخبار الخليج – برئاسة النائب الثاني.. الشورى يحتضن جلسة محاكاة برنامج الشاب البرلماني الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت جمعية الريادة الشبابية يوم السبت الماضي جلسة محاكاة لمجلس النواب والشورى، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من برنامج (الشاب البرلماني 2022)، والذي تقيمه الجمعية تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وترأست الجلسة التي تقام لأول مرة في مجلس الشورى السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث ناقش المجلس ١٠ مقترحات للشباب المشارك في البرنامج وقاموا بمحاكاة عمل المجلس.

وقد أشارت السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قد أرسى ثوابت إشراك الشباب البحريني وتهيئتهم للانخراط في مجال العمل التشريعي والديمقراطي، من خلال إتاحة الفرص لاحتضان مبادراتهم وأفكارهم، وإبداء آراءهم والمشاركة في حوارات مفتوحة في مختلف المواضيع.

وأوضحت سلمان أن برنامج الشاب البرلماني الذي تنظمه جمعية الريادة الشبابية يُعد أحد أهم البرامج المثمرة والبناءة، التي تهدف إلى تهيئة الشباب للعمل البرلماني من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، تحقيقًا لرؤى النهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم رعاه الله.

ومن جانبه، أكد السيد بشار فخرو المنسق العام للبرنامج في نسخته الخامسة، ان جلسة المحاكاة هي فرصة مميزة للشباب لتتويج جميع المهارات التي اكتسبوها من خلال حضورهم لورش عمل البرنامج وتطبيقها باحترافية تحت قبة مجلس الشورى والتعرف على أبجديات العمل والتشريع في المجلس، وذلك عبر طرح مقترحاتهم وافكارهم نحو مختلف القضايا التي تهم الشباب في المجتمع البحريني. كما أثنى فخرو على الشراكة الاستراتيجية لمجلس الشورى في النسخة الخامسة من البرنامج، والتي مكنت المشاركين من تجربة العمل البرلماني، تحقيقًا لرؤى النهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم رعاه الله.

هذا ويختتم البرنامج اخر فعالياته بالملتقى البرلماني الشبابي السادس والذي سيقام منتصف الشهر المقبل.