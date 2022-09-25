اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي: العلاقات مع الهند تستند إلى ركائز قوية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمكتبها اليوم سعادة السفير بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند المعتمدة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشادت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من علاقات صداقة قوية ومتميزة، وما تشهده من تقدم وتطور في مجال التعليم، يجسد ما تستند إليه هذه العلاقات من ركائز قوية وما تحظى به من اهتمام متواصل لدفع التعاون الثنائي لأفاق مزدهرة في شتى الأصعدة وبما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكدت الأمين العام حرص مجلس التعليم العالي على تطوير وتنمية التعاون التعليمي والبحثي مع جمهورية الهند الصديقة بما يدعم المسيرة التعليمية ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
من جانبه، عبر سعادة السفير بيوش شريفاستاف عن اعتزازه بلقاء سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المجلس في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في التعليم العالي، متمنياً للأمين العام كل التوفيق والنجاح.
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