نائب أمير الشرقية يوجه بتسمية أحد شوارع الأحساء باسم الشهيد فهد الكليب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الأحساء
وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمانة محافظة الأحساء بتسمية أحد شوارع المحافظة، باسم الشهيد وكيل رقيب فهد بن سالم الكليب الذي وافته المنية اثر حادث مروري أثناء تأديته لمهام عمله، خلال فعاليات اليوم الوطني، وقد تمت الصلاة عليه اليوم بمحافظة الأحساء.
وقدم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية التعزية لذوي الفقيد في اتصال هاتفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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