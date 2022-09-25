محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: العلاقات البحرينية السعودية تزخر بمسارات التعاون والإنجاز بفضل استدامة دعم واهتمام قيادتي المملكتين الشقيقتين

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة مكة يحصل على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.