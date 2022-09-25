شكرا لقرائتكم أمين جدة : أخطاء المقاولين عرقلت لجنة العشوائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أمين محافظة جدة، صالح التركي، أسباب ظهور العشوائيات في جدة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى أن النمو العمراني، كان بلا تخطيط أو رقابة، نظرًا لاستقطابها الجاليات من العمال الوافدين، وبعض التقصير في البرامج السكنية، الأمر الذي جعل الدولة تسمح بمدّ الخدمات للمناطق العشوائية. أسباب ظهور العشوائيات وتابع خلال كلمته في منتدى ومعرض “مشروعات مدن متميزة”، المنعقد في الرياض، أن بعض العصابات وبعض ساكني جدة، أخذوا أراضي واقتطعوها وباعوها بطرق عشوائية، ما جعل هذه المناطق بعيدة عن الهوية العمرانية لجدة. ولفت إلى أن الدولة نظرت لهذه الأماكن نظرة إنسانية، باعتبار أن مناطق سكنهم ينقصها بعض المرافق، مع منحهم مهلة لتقديم صكوك إثبات الملكية خلال فترة زمنية محددة. وأضاف أن أخطاء بعض المقاولين عطلت عمل العشوائيات موضحًا:” الموضوع أصبح ظاهرة لأن المقاولين يبنون ويرمون الحفريات في أي مكان وهذه الحفريات كلفتنا ملايين الريالات، وفي أمانة جدة كلفتها 100 مليون ريال في السنة، لإعادة المباني”. وشدد الأمين على أنه لا يوجد بلد في العالم يسمح للأشخاص بالاستيلاء على الأراضي سواء أكانت أراضي دولة أو أراضي مواطنين.