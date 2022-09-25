شكرا لقرائتكم بصمة سلمان جعلت الرياض الأسرع نموًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

نمو الرياض

الرياض - محمد الوسيري - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، إن سرعة النمو في الرياض لم تتم لولا وجود بنية تحتية قادرة على الاستيعاب، وهي بصمة وضعها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظها الله، إبان إمارته للعاصمة.وأشار سموه خلال جلسة حوارية ضمن معرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين” إلى أن الرياض تعتبر رهان المملكة على مستوى العالم في المشاريع الكبرى، مبينًا بدايات المدينة، وما وصلت له الآن من تطور ونماء. وأضاف سمو الأمين: “في منتصف القرن الماضي كانت الرياض مدينة صغيرة محاطة بجدران، وكان فيها الحلل والحواري والساحات، ودورها محصور على محيطها المباشر، إلى أن جاء قرار الملك سعود بنقل المهام الإدارية من جدة إلى الرياض وعلى أثر ذلك تم نقل الجهات الحكومية إليها مما ساهم في صناعة اقتصادها”.

أنسنة المدن

‏وتابع: “في الخمسينيات من ذلك الزمن بني حي الملز وكان اسمه حي البحر الأحمر، وعُرف بالكثافة السكانية، وفي السبعينيات انتقل دورها من مستوى المدينة إلى المستوى الإقليمي، وفي نهاية السبعينيات تغير مخطط الرياض وأصبحت هناك السفارات، والجامعات، والمطارات، والطرق الدائرية، ونشأت البنية التحتية، حتى أصبحت المدينة تمثل نسبة 20 بالمائة من مساحة المملكة، و25 بالمائة من سكانها.وعرّف الأمين فيصل بن عياف مصطلح “أنسنة المدينة” والعلاقة مع ساكن العاصمة، موضحًا أن الرياض المعاصرة تنقسم إلى مرحلتين ما قبل الرؤية وما بعدها، فما قبل الرؤية هي نموذج تقليدي لبناء المدينة وهو ناجح في التعامل مع ذلك الوقت، حينها كانت المدينة عبارة عن ردة فعل للنمو السريع، وواجهت تحديًا كبيرًا بملاحقة النمو لتقديم الخدمات، أما رياض ما بعد الرؤية أصبحت التنمية هي من يقود النمو وتحقيق جودة الحياة، وبالتالي الرياض تعتبر الرهان للمملكة على مستوى العالم في المشاريع الكبرى.

الطراز السلماني المعماري