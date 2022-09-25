جدارية “تجمع الرياض 2” ترسم معاني عديدة في حب الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق “تجمع الرياض الصحي الثاني” ؛ جدارية بطول 20 متراً ؛ لمنسوبيه تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92 ؛ للتعبير عن حب الوطن ؛ وذلك ضمن برنامج “تجمعي شو”؛ الذي يهدف إلى إبراز مواهب الموظفين في مختلف الفنون.

وشهدت الجدارية مشاركة ما يزيد عن 20 فنانا وفنانة من التشكيليين من منسوبي “تجمع الرياض الصحي الثاني؛ وتمثل هذه الرسومات نماذج من إبداعات الموظفين للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية؛ حيث جسدت رسوماتهم على أنغام الموسيقى الوطنية معاني عديدة في حب الوطن ؛ تمثلت في إبراز صور منتقاة تجمع الماضي والحاضر والتطور الحاصل في المملكة؛ وتنوعت بين الفن التشكيلي ؛ والسرياني ؛ والبورتريه وغيرها.

يذكر أن “تجمع الرياض الصحي الثاني”؛ خصص نموذجا إلكترونيا للمشاركين لجمع مواهبهم وفرزها وربطها بالأيام الوطنية والعالمية.

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