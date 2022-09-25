بإجمالي استثمارات بلغ 1.3 تريليون ريال.. “الصناعة” تستعرض إنجازاتها بالقطاعين الصناعي والتعديني منذ إنشائها

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استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منجزاتها على مستوى القطاعات التي تتولى مسؤولياتها منذ إنشائها في 30 أغسطس 2019 وحتى الآن.

وتناولت الوزارة جهودها في عدد من القطاعات وخلال جائحة كورونا، ومنها المساهمة في رفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقت قياسي من 450 ألفًا إلى 3 ملايين كمام في اليوم، ورفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعًا إلى 70 مصنعًا في غضون 3 أشهر من خلال توفير صناعة المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محليًا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بحوالي 2169 منشأة منذ إنشاء الوزارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بما يشكل نموًا قدره 25%، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية بنهاية يوليو الماضي نحو 10.6 ألف منشأة، كما بلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع أكثر من 1.3 تريليون ريال.

وأكدت الوزارة ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من تريليون ريال إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2022، بنسبة نمو تجاوزت 36%، وهو رقم غير مسبوق بتاريخ القطاع الصناعي.

وعلى مستوى فرص العمل، نجحت الوزارة في رفع عدد العمالة الفعلية بالمصانع المنتجة من 501 ألف مصنع في 2019 إلى 648.8 عامل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت حوالي 29% في أعداد العمالة، فيما وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 31% وبلغت نسبة مشاركة المرأة 13%.

ونوهت الوزارة ببرنامج مصانع المستقبل خلال يوليو، والذي يستهدف تحويل 4 آلاف مصنع من العمالة الوافدة غير الماهرة إلى الأتمتة والإنتاج المتقدم، إضافة إلى اعتماد منهجية SIRI الدولية، بالإضافة إلى اعتماد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى مستوى التعدين، أصدرت الوزارة من 2019 حتى نهاية يوليو نحو 1374 رخصة تعدينية، ليصل إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى أكثر من 2000 رخصة، كما أشارت إلى استهداف الوزارة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار من خلال 9 مشاريع جديدة.



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Source akhbaar24

