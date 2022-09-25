كيف علقت صحف جنوب إفريقيا على تعاقد الأهلي مع موسيماني؟

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سلطت وسائل الإعلام الجنوب إفريقية الضوء على تولي بيتسو موسيماني تدريب فريق الأهلي حتى نهاية الموسم.

وأفردت صحيفة “كيك أوف” مساحة للخبر، مشيرة إلى أن الأهلي تعاقد مع المدرب الفائز بجائزة أفضل مدرب إفريقي في 2016 .

وعنون موقع “جنوب إفريقيا الإخباري” أن موسيماني قرر العودة من جديد إلى مجال التدريب عبر بوابة الأهلي، في خبر مفاجئ وغير متوقع بعد فترة من الهدوء للمدرب الذي لم يخض أي تجربة جديدة بعد رحيله عن تدريب الأهلي المصري منذ عدة أشهر.

وأوضح موقع “موهابا” الجنوب الأفريقي، أن موسيماني سيدرب أحد الأندية العريقة في السعودية، وهو الفريق صاحب عدد الألقاب الأعلى في بطولة كأس الملك بـ13 لقباً، رغم هبوطه للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن جانبها، أشارت صحيفة “سيتيزن” إلى أن موسيماني ارتبط مؤخراً بأخبار مفاوضات مع فريقي أورلاند بيراتس وكايزر تشيفز، إلا أنه فضل في النهاية خوض تجربة التدريب خارج بلاده مع فريق الأهلي السعودي لقيادته حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.



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Source akhbaar24

