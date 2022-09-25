العطيشان: المملكة تمثل سوقا واعداً للشركات في ألمانيا في عدة مجالات تقنية

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قال ضاري العطيشان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني، إن السوق الألماني من الأسواق الناضجة، وتتميز الشركات المتوسطة والصغيرة بمجال التقنيات.
وأضاف بمداخلة هاتفية عبر قناة «الإخبارية»، أن السوق السعودي يتميز بمجال التقني في العديد من الصناعات المختلفة.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني، المملكة لديها طلب في شتى المجالات الصناعية والتقنية وتمثل سوقا واعداً للشركات في ألمانيا.
وتابع: أنه يتم العمل على إقامة المنتديات والمؤتمرات بين رجال الاعمال في المملكة وألمانيا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين في مختلف المجالات.
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Source almnatiq
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