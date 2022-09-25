رسميًا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع المغربي تاعرابت

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أتم نادي النصر الإماراتي إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت لتدعيم صفوف الفريق. وأعلن النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعاقده مع تاعرابت قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي. يذكر أن تاعرابت ارتبط بالانتقال لدوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية وتحديدًا لنادي النصر لكنه الأمور لم تتم واستقر به المطاف بنادي النصر الإماراتي.

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