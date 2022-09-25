الفيحاء يستعيد خدمات الشويش

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استعاد فريق الفيحاء، خدمات لاعب الفريق حسين الشويش بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويسعى مدرب الفيحاء فوك رازوفيتش لتجهيز الشويش قبل خوض المواجهة المقبلة أمام الشباب.

ويستعد الفيحاء لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.



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Source akhbaar24

