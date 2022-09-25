شكرا لقرائتكم خبر عن مدة العقد والقيمة المالية.. تفاصيل نارية وراء تعاقد الأهلي مع موسيماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية اليوم الأحد عن تفاصيلها مثيرة في قيمة تعاقد نادي أهلي جدة السعودي مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري.

ورحل المدير الفني الجنوب إفريقي عن تدريب الأهلي المصري في يونيو الماضي، بعد فسخ التعاقد بينه وبين إدارة وصيف القارة الإفريقية 2022 بالتراضي، بعد قيادته إلى تحقيق البطولات القارية المحلية وتمكنه من تحقيق ثالث عالم مرتين على التوالي.

تفاصيل نارية وراء تعاقد أهلي جدة مع بيتسو موسيماني

ووفقًا لما أكدته العديد من التقارير السعودية، فإن السبب الرئيسي وراء تعاقد إدارة الأهلي مع بيتسو موسيماني، هو موافقته على التعاقد لمدة موسم واحد فقط "حتى نهاية الموسم الجاري".

على عكس باقي المدربين الذين فاوضتهم إدارة الراقي خلال الفترة الماضية أبرزهم "لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد السابق"، والذي رفض هذا الشرط في حال تدريبه للفريق.

كما وأكدت تلك التقارير أن عقد موسيماني وجهازه المعاون لن يتجاوز مع الأهلي المليون دولار في الموسم، وذلك لـ قيادته للفريق في دوري الدرجة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين.

موسيماني يقود الأهلي في ديربي جدة

ومن المقرر أن يقود موسيماني لاعبي الراقي خلال مواجهة جدة المرتقبة في ديربي نارٍ بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.

ويُقام ديربي جدة يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، والتي تنطلق في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

وفي ذات السياق.. يرتكز الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة فقط.

الجدير بالذكر هبط الراقي إلى الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 برصيد 32 نقاط فقط لا غير، ليرافق الحزم والفيصلي إلى دوري يلو.