بمعدل 4 أضعاف.. ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال إلى 8 مليارات دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مصر، الأحد، عن ارتفاع معدل صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال، إلى أكثر من 13 ضعفًا، لتبلغ 8 مليارات دولار في 2021 – 2022، مقابل 0.6 مليار دولار في 2013 – 2014.

وقال مجلس الوزراء في بيان صدر عنه، الأحد، إن ”الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف، حيث سجلت 7.2 مليون طن 2021 – 2022، مقابل 1.9 مليون طن 2013 – 2014“.

وأشار إلى ”الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4% مبدئيًا 2021 – 2022، مقابل تراجع بمعدل 11% 2015 – 2016، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار م3 في 2021 – 2022، مقابل 41.6 مليار م3 2015 – 2016، بنسبة زيادة 66.3%“.

وأوضح أن ”تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز التاسع عشر عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي 2015 وفقًا لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي 2017“.

وبين أن ”مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني أفريقيًا 2021“.

ونوه المجلس إلى أن ”مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال 2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم 2021“.

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ولفت إلى ”تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، متوقعًا أن تستمر الصادرات على هذا النحو، وأن تحقق مصر في 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم صادرات الغاز المسال، قد يصل إلى 7 – 8 ملايين طن“.