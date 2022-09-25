أمير تبوك يثني على تفاعل أهالي المنطقة في احتفالات اليوم الوطني ال 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك
أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تفاعل أهالي المنطقة في احتفالات اليوم الوطني ال 92 للمملكة والتي تُوّجت بالمشاركة المتميزة بالحفل الغنائي لفنان العرب الفنان محمد عبده والحضور اللافت على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك مساء أمس وقال سموه في تصريح صحفي ان هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة وكل من ينتمي لهذا الوطن الغالي في هذه المناسبة الغالية والتي جسدت مشاعر الحب والولاء والانتماء الغير مستغربة للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.
مشيداً سموه في هذا الصدد بجهود الأخ معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وكذلك القائمين على الفعاليات من منسوبي الهيئة العامة للترفيه ودورهم البارز في المشاركة الفاعلة والمتميزة بالاحتفاء باليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة.
وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى عز وجل بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.
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