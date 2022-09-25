تجمع القصيم الصحي يطلق مبادرات وبرامج توعوية احتفاءً باليوم الوطني السعودي 92

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم تجمع القصيم اليوم برنامج فعالياته التوعوية وأنشطته التثقيفية التي أطلقها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي 92 بالتزامن مع حفل المنطقة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة المقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بحضور ومشاركة فاعلة من التجمع ومختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والأهلية بالمنطقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور سلطان بن سعود الشائع، أنه بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة أطلق التجمع جملة من البرامج التوعوية والمبادرات الهادفة من أبرزها مبادرة ” وطن صحي” لتعزيز صحة المجتمع وزيادة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية للوقاية من الإصابة بالأمراض والكشف المبكر عنها، ومبادرة دمي لوطني لدعم وفرة فصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز ثقافة التطوع الصحي لدى المجتمع.
وأشار الشائع إلى أن تجمع القصيم الصحي شارك بفاعلية في المسيرة الوطنية الاستعراضية التي أطلقها سمو أمير المنطقة في طريق الملك سلمان بمدينة بريدة من خلال توفير عدد من سيارات العيادات المتنقلة والمتطوعين والمتخصصين في الطب المنزلي وطرق الإسعاف الجديد، كما نفًذ التجمع وعلى مدار أربعة أيام حملة للتبرع بالدم استهدفت 92 متطوعا، لافتا إلى أن برنامج الفعاليات الاحتفالية شمل القيام بزيارات مكثفة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والمنومين في عدد من مستشفيات بريدة ومحافظتي عنيزة والرس واستقبال المرضى في أقسام الطوارئ بالورود الهدايا، بالإضافة إلى إطلاق مباردة 92 دقيقة مشي في مستشفى الملك سعود ، وتنظيم معارض تعريفية بالخدمات الطبية والرعاية الصحية والزيارة المنزلية، و كذا التوعية بأضرار التدخين ومخاطره على صحة الانسان والبيئة ودور عيادات الإقلاع في مكافحته.
هذا وكان تجمع القصيم الصحي قد أضاء بالأنوار الزاهية مختلف مكوناته ومنشآته الصحية والإدارية وكساها باللون الأخضر المعبر عن العلم الوطني للمملكة، احتفاءً بالذكرة الثانية والتسعون لتوحيد المملكة.
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