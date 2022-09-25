الفائدة.. تدفع أسهم 14 شركة لتسجيل قيعانها التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسهم العديد من الشركات خلال تداولاتها اليوم (الأحد) أدنى قاع في تاريخها، ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن الأسهم في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» التي سجلت أدنى قاع في تاريخها ممثلة في شركات «مجموعة الحكير بسعر 9.7 ريال، وساكو بسعر 32.65 ريال، وبن داوود بـ66 ريالا، ونقي للمياه بـ69 ريالا، وشركة أملاك بسعر 16.12 ريال، والنايفات التي لامست 16.12 ريال، وميدغلف بـ10 ريالات، وشركة سلامة بـ 15.52 ريال».

فيما سجلت أسهم 6 شركات مدرجة في السوق الموازية وهي «الوسائل الصناعية بـ18.5 ريال، وتدوير بـ48 ريالا، وبرغرايززر بـ95 ريالا، وأكاديمية التعلم لامست 42 ريالا، وطيبة بـ39.9 ريال، ونت وركرس 53 ريالا».