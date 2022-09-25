اخبار الخليج – مملكة البحرين تستضيف القمة العربية الدولية للأمن السيبراني

وبهذه المناسبة صرح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي: يعد الأمن السيبراني عاملًا رئيسيًا للأمن القومي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. يعتمد أمن وازدهار المملكة على وجود بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتلتزم المملكة بحماية مصالحها في الفضاء السيبراني وقد وضعت الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل معالجة التهديدات السيبرانية الحالية والمتنامية وتقليل المخاطر المرتبطة بها. وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، تهدف القمة العربية الدولية للأمن السيبراني إلى تقديم إضافة نوعية لتلبية الاحتياجات المحددة لاستكشاف تكنولوجيا جديدة والتعلم والتعامل مع الفضاء السيبراني العالمي المتطور.
وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على المبادرات العالمية وأحدث الاتجاهات في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على تقديم الحلول العملية ودراسات لأفضل الممارسات عبر القطاعات الرئيسية، حيث تجمع القمة الخبراء والقادة في مجال الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم.
كما تهدف القمة إلى توفير منصة تأخذ المشاركين في رحلة شاملة من خلال ورش عمل محاكاة وندوات تفاعلية ومناقشات طاولة مستديرة، إضافة إلى عدد من التحديات والمسابقات الحية، والتي ستضمن بناء قدرة كافية للأمن السيبراني. علاوة على ذلك، ستوفر منطقة الشركات الناشئة منطقة مخصصة للشركات الناشئة للتواصل مع صانعي القرار الرئيسيين والمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع الشباب ودعم المواهب
في مجال الأمن السيبراني.
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