شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - الكشف موعد قرعة كأس خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في مساء اليوم عن موعد إجراء قرعة مجريات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "الخليجي"، المقرر إقامتها في دولة العراق.

موعد قرعة كأس الخليج العربي للنسخة القادمة

وقد أعلن سابقًا اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في الـ 28 من نوفمبر 2019، عن الاستقرار على اختبار مدينة البصرة باستضافة كأس الخليج العربي، لتستضيف دولة العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1979 والتي أُقيمت في مدينة بغداد.

ومن المرتقب أن تقام بطولة كأس الخليج العربي 25، في مدينة البصرة العراقية ما بين 6، 19 يناير 2023 القادم.

وتم الاستقرار من جانب اتحاد كأس بيجي على إقامة قرعة كأس الخليج العربي في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل، بمدينة البصرة العراقية "المستضيفة للبطولة".

في ذات السياق.. تقام بطولة كأس الخليج العربي، كل سنتين في إحدى بلدان كأس الخليج العربي لكرة القدم.

تعرف على الفائز الأخير بكأس الخليج العربي

الجدير بالذكر.. فاز البحرين بالنسخة الأخيرة من لقب الخليج العربي بعد فوز المثير على الكويت برباعية مقابل هدفين، ليحقق اللقب الأول له في تاريخه.

في تصريحات مثيرة.. عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية البصرة التامة لاستقبال كأس خليجي 25



وفي سياق آخر أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، في تصريحات نقلتها وكالة شفق نيوز، أن بطولة خليجي 25 ستقام في مدينة البصرة بنسبة 100%، بعد أن ةصل وفد من اتحاد الكرة الخليجي إلى المدينة لتفقدها.

وتابع أن الاتحاد العراقي لا يزال في تواصل مع نظيره الخليجي، والذي أكد بدوره أن بطولة البطولة ستقام في مدينة البصرة، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات تم اتخاذها قبل موعدها من أجل استقبال البطولة، لا سيما ملعب الميناء الذي تتبقى على تجهيزه خطوات قليلة.

واختتم بحر العلوم تصريحاته مفجرًا مفاجأة مدوية بعدما أكد على اتفاق اتحاد الكرة العراقي مع شركة عالمية بريطانية لتنظيم بطولة كأس خليجي 25 بالبصرة، والتي قامت بتنظيم كأس أمم آسيا 2011.