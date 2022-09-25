شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من جارسيا تجاه لاعبي النصر قبل مران اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر السعودي لاعبي الفريق قبل مران اليوم الأحد التابع لتجهيزاتلا الفريق لـ كلاسيكو الاتحاد المرتقب في دوري روشن للمحترفين 2022/2023.

جارسيا يمنح لاعبي الفريق راحة من تدريبات اليوم

وفجر مدرب النصر مفاجآة مدوية للاعبي العالمي بعدما قرر منحهم راحة من تدريبات اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدًا الإثنين لبلوغ التحضيرات التامة لموقعة الاتحاد.

الاتحاد ضيفًا على النصر في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على العالمي في ملعب مرسول بارك يوم الأحد القادم الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم، بالجولة الخامسة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق ركلة بداية اللقاء المرتقب بين الطرفين في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

في ذات السياق.. يرتكز النصر في المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، وجاء ذلك بعد تحقيقه 3 فوز وهزيمة مفاجئة أمام التعاون.

بينا يحتل المنافس "الاتحاد" ثالثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 10 من النقاط، بحد تحقيق 3 انتصارات وتعادل مفاجيء أمام الاتفاق.