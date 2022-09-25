ماهو الفرق بين كلمة “آمن” و “صحي” عند ارتباطها بالمنتجات الغذائية؟ الغذاء والدواء توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ذكرت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين غذاء آنت وصحي، فكثيراً ما يتم الخلط بين كلمة آمن وكلمة صحي.

وأشارت عبر حسابها على “تويتر” أن كلمة “آمن” تطلق على المنتج الغذائي عند خلوه من أحد مصادر الخطر الثلاثة التالية:

الخطر الميكروبي (مثل) احتواء المنتج الغذائي على فيروسات أو بكتيريا ممرضة.

الخطر الكيميائي (مثل) وجود متبقيات مبيدات أو ملوثات كيميائية كالرصاص والزرنيخ في الأغذية بنسب غير مقبولة.

الخطر الفيزيائي (مثل) وجود مواد غريبة ليست من طبيعة المنتج الغذائي ومن ذلك وجود بقايا بلاستيك أو وجود حشرات.

وتابعت أنه عند احتواء المنتج الغذائي على أحد هذه المخاطر، يعد غير آمن ولا يسمح بعرضه أو تداوله في الأسواق.

وأوضحت أن كلمة “صحي” تطلق على المنتجات التي يكون قيمتها الغذائية عالية، أما المنتجات التي تحتوي على كمية عالية من السكر أو الملح أو الدهون فتعتبر غير صحية ولكنها ليست بالضرورة غير آمنة.

وأضافت أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة بالسكر غير آمنة (أي أنها لا تحتوي على مصادر الخطر الميكروبي أو الكيميائي أو الفيزيائي) لكنها تعد غير صحية والضرر الذي قد يحدث من هذه المنتجات مرتبط بزيادة الاستهلاك.