اخبار الخليج – الدكتورة جميلة السلمان: مؤتمر البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة يخرج بتوصيات عديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الدكتورة جميلة محمد السلمان رئيس مؤتمر البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة، أن مملكة البحرين ماضية في مبادراتها الطبية التي من شأنها المساهمة في جعل المملكة قبلة لاحتضان المؤتمرات الكبرى وتكون مركزا إقليميا في تجمع الخبراء والأكاديميين والمستشارين، تهدف إلى تبادل واكتساب الخبرات الطبية التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة المساهمين في نجاح مؤتمر البحرين لنقص المناعة المكتسبة الذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، مبينة أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في احتضان المؤتمرات الطبية الكبرى على أرضها.
وقالت إن المؤتمر خرج بتوصيات عديدة عن مرض نقص المناعة المكتسبة بعد أن شهد سلسلة من المحاضرات والأوراق العلمية القيمة في ظل المشاركة الواسعة من الخبراء و الاستشاريين والأكاديميين الذين أبحروا في العلوم المتطورة في هذا الجانب مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على تحقيق كامل الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وأشادت السلمان بالدعم الذي حظي به المؤتمر من الشركات والمؤسسات الراعية، الذي أسهم في تحقيق كامل النجاح للمؤتمر وساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يؤكد الحس الوطني للشركات والمؤسسات ودورها المجتمعي الفعال في نجاح المؤتمر.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للقائمين على التنظيم متمثلين بشركة أديوكيشن والجهود البارزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمؤتمر ومختلف اللجان الذين سجلوا لوحة مميزة في العمل والتفاني لتأكيد ما تتمتع به المملكة من كفاءات وطنية مخلصة هدفها رفع اسم المملكة عاليا.
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