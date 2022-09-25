اخبار الخليج – الدكتورة جميلة السلمان: مؤتمر البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة يخرج بتوصيات عديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬السلمان‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لنقص‭ ‬المناعة‭ ‬المكتسبة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬مبادراتها‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬قبلة‭ ‬لاحتضان‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى‭ ‬وتكون‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمستشارين،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

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‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لكافة‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬لنقص‭ ‬المناعة‭ ‬المكتسبة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وحضور‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

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‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬خرج‭ ‬بتوصيات‭ ‬عديدة‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬المكتسبة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬والأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬و‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬الذين‭ ‬أبحروا‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭.‬

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‭ ‬وأشادت‭ ‬السلمان‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الراعية،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للمؤتمر‭ ‬وساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يؤكد‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ودورها‭ ‬المجتمعي‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المؤتمر‭.‬

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‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬متمثلين‭ ‬بشركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬والجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬ومختلف‭ ‬اللجان‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬لوحة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتفاني‭ ‬لتأكيد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬مخلصة‭ ‬هدفها‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭.‬