اخبار الخليج – الدرازي: الموافقة على إنشاء مواقف سيارات جنوب مسجد الرسول الأعظم بكرزكان

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت عضو المجلس البلدي للمحافظة الشمالية السيدة زينب الدرازي ممثل الدائرة الثانية عشر بأنه تمت الموافقة على إنشاء مواقف سيارات جنوب مسجد الرسول الأعظم (ص)
بمجمع 1020 ،
تخدم المصلّين وكذلك زوار مقبرة كرزكان وعدد من القاطنين في تلك المنطقة ..
وذكرت الدرازي بأن هذا الطلب قد مرت عليه سنوات طويلة منذ العام 2014 .. أي منذ فصلين تشريعيين .. إلا أنه يقابل بالرفض في تلك الآونة من قبل هيئة الكهرباء والماء بسبب وجود خط للمياه يخدم المنطقة تحت الموقع المطلوب لإنشاء مواقف سيارات به .. وقد أعادت الدرازي عمل اللازم برفع مقترح بإنشاء مواقف السيارات جنوب مسجد الرسول الأعظم (ص) الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس البلدي للمحافظة الشمالية، حيث قامت الدرازي بمتابعة الموضوع منذ بداية الفصل التشريعي الخامس .. إلا أنه أيضا قوبل بالرفض مرتين للسبب ذاته .. وقد قامت الدرازي بتقديم إصرار على المقترح بسبب كثرة شكاوى المواطنين والقاطنين، ودأبت على مواصلة متابعته مع المعنيين في وزارة شئون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، إلى جانب الزيارات الميدانية للموقع مع المعنيين والذين كانوا في غاية التعاون معها وتفهم احتياجات المواطنين والمنطقة، وذلك لمحاولة إيجاد الحلول التي قد تسهم في الموافقة على تنفيذ المشروع .. وقد تم أخيرا ولله الحمد الموافقة على إنشاء مواقف السيارات في الموقع المطلوب والذي سيسع حوالى 35 سيارة، كما تم الانتهاء من الخرائط التفصيلية، وأيضا تم إصدار رخصة العمل للوزارة للقيام بتنفيذ المشروع، والذي سيتم حال توافر الميزانية واللازمة والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور وموافقة دوائر الخدمات على رخصة العمل وحسب الإجراءات المتبعة بإذن الله ..
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