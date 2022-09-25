اخبار الخليج – الدرازي: الموافقة على إنشاء مواقف سيارات جنوب مسجد الرسول الأعظم بكرزكان

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬الدرازي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬بأنه‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬جنوب‭ ‬مسجد‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ (‬ص‭) ‬

بمجمع‭ ‬1020‭ ‬،

تخدم‭ ‬المصلّين‭ ‬وكذلك‭ ‬زوار‭ ‬مقبرة‭ ‬كرزكان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ..‬

وذكرت‭ ‬الدرازي‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬قد‭ ‬مرت‭ ‬عليه‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ .. ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬فصلين‭ ‬تشريعيين‭ .. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يقابل‭ ‬بالرفض‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الآونة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬خط‭ ‬للمياه‭ ‬يخدم‭ ‬المنطقة‭ ‬تحت‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭ ‬لإنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬به‭ .. ‬وقد‭ ‬أعادت‭ ‬الدرازي‭ ‬عمل‭ ‬اللازم‭ ‬برفع‭ ‬مقترح‭ ‬بإنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬جنوب‭ ‬مسجد‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ (‬ص‭) ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الدرازي‭ ‬بمتابعة‭ ‬الموضوع‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ .. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أيضا‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭ ‬مرتين‭ ‬للسبب‭ ‬ذاته‭ .. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الدرازي‭ ‬بتقديم‭ ‬إصرار‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬والقاطنين،‭ ‬ودأبت‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬متابعته‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬للموقع‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬وتفهم‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ .. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬أخيرا‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭ ‬والذي‭ ‬سيسع‭ ‬حوالى‭ ‬35‭ ‬سيارة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الخرائط‭ ‬التفصيلية،‭ ‬وأيضا‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬رخصة‭ ‬العمل‭ ‬للوزارة‭ ‬للقيام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬حال‭ ‬توافر‭ ‬الميزانية‭ ‬واللازمة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وموافقة‭ ‬دوائر‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬العمل‭ ‬وحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ..‬