اخبار الخليج – بالصور.. خالد بن عبد الله: المملكة تفخر بريادتها في تحقيق الأهداف الإنمائية وربط برنامجها بأهداف التنمية المستدامة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لتفخر‭ ‬بريادتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإنمائية‭ ‬للألفية،‭ ‬وبالخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭.‬

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وأوضح‭ ‬معاليه‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬برنامجها‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬المساعي‭ ‬المبذولة‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية،‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬معاليه‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭ ‬–‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭) ‬برعاية‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬شركة‭ ‬دار‭ ‬البلاد‭ ‬للصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬‮«‬صحيفة‭ ‬البلاد‮»‬‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬درع‭ ‬البلاد‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬2022،‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومعالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬الوزراء،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والسفراء‭ ‬وممثلي‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لصحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬واللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للجائزة،‭ ‬على‭ ‬مبادرتها‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مبادرات‭ ‬أخرى‭ ‬تنظمها‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬البارز‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭.‬

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ولفت‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬باتت‭ ‬تمثل‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬ضمن‭ ‬نشاط‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬برز‭ ‬كالتزام‭ ‬أخلاقي‭ ‬يحمل‭ ‬الشركات‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭ ‬عبر‭ ‬رعاية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الشعلة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬دار‭ ‬البلاد‭ ‬للصحافة‭ ‬والنشر،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمعالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتفضله‭ ‬برعاية‭ ‬هذا‭ ‬الحفل،‭ ‬في‭ ‬دلالة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭.‬

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وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تبنت‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬مبادرة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬برسالة‭ ‬ودور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬المجتمع،‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الإحساس‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الدولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومساهمة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الوعي‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بقيم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وممارساتها‮»‬‭.‬

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يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للجائزة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬75‭ ‬شركة‭ ‬تمارس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأساليب‭ ‬منتظمة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬26‭ ‬شركة‭ ‬تمارسها‭ ‬ضمن‭ ‬أطر‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭ ‬أيضاً،‭ ‬وهي‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترشيحها‭ ‬للفوز‭ ‬بدرع‭ ‬البلاد‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭.‬

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هذا،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للصناعات‭ ‬البتروكيماوية‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تفضل‭ ‬معاليه‭ ‬بتسليم‭ ‬ممثلي‭ ‬الشركة‭ ‬درع‭ ‬البلاد‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬2022‭..

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