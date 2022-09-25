اخبار الخليج – بالصور.. خالد بن عبد الله: المملكة تفخر بريادتها في تحقيق الأهداف الإنمائية وربط برنامجها بأهداف التنمية المستدامة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفخر بريادتها الناجحة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبالخطوات التي اتخذتها لمواكبة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح معاليه حرص الحكومة على ربط برنامجها بأهداف التنمية المستدامة، والتي تأتي منسجمة مع المساعي المبذولة لضمان استمرار عجلة التنمية، ودعم كافة الجهود والمبادرات الدولية التي تخدم تحقيق الأهداف التنموية في العالم.
جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم (الأحد – 25 سبتمبر 2022) برعاية الحفل الذي نظمته شركة دار البلاد للصحافة والنشر «صحيفة البلاد» للإعلان عن الشركة الفائزة بجائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2022، بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من المسؤولين والسفراء وممثلي السلطة التشريعية وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن تقديره لصحيفة البلاد واللجنة العليا للجائزة، على مبادرتها التي تعد واحدة من بين مبادرات أخرى تنظمها الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين، وذلك على نحو يعكس الدور الاجتماعي البارز للقطاع الخاص في دعم جهود التنمية في المملكة، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ولفت معاليه إلى أن المسؤولية الاجتماعية باتت تمثل عنصراً أساسياً ضمن نشاط الشركات التي تستهدف تحقيق معايير الاستدامة، وأن هذا المفهوم برز كالتزام أخلاقي يحمل الشركات مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع عبر رعاية الاحتياجات الاجتماعية، بما يعود بالنفع على عمل المنظومة الاقتصادية.
من جانبه، أعرب سعادة السيد عبد النبي عبد الله الشعلة، رئيس مجلس إدارة شركة دار البلاد للصحافة والنشر، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية لتفضله برعاية هذا الحفل، في دلالة تعكس ما توليه الحكومة من اهتمام بقيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقال: «لقد تبنت صحيفة البلاد مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات إيماناً منها برسالة ودور وسائل الإعلام في خدمة قضايا المجتمع، وانطلاقاً من الإحساس بمسؤوليتها تجاه دعم خطط وبرامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساهمة منها في الارتقاء بمستوى الوعي وتحفيز الشركات على الالتزام بقيم المسؤولية الاجتماعية وممارساتها».
يشار إلى أن اللجنة العليا للجائزة تمكنت من رصد 75 شركة تمارس المسؤولية الاجتماعي بأساليب منتظمة، ومن بينها 26 شركة تمارسها ضمن أطر المعايير الدولية المعتمدة بدرجات متفاوتة أيضاً، وهي الشركات التي تم ترشيحها للفوز بدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
هذا، وجرى خلال الحفل الإعلان عن الشركة الفائزة بالجائزة، وهي شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك)، حيث تفضل معاليه بتسليم ممثلي الشركة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2022..
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