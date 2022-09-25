سمو محافظ الأحساء يستقبل أهالي المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم، المواطنين والمقيمين لتفقد احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأكَّدَ سموه، أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وسرعة إنجازها لهم في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، مبينًا أن الجهود مستمرة في متابعة تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال من الجهات الحكومية.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تقدمه تلك الجهات لخدمة المجتمع، مع أهمية المتابعة المستمرة للاطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين، والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة، لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.