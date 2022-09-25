غدًا.. فيصل بن مشعل يرعى حفل جامعة القصيم بمناسبة اليوم الوطني 92

محمد بن مسعود - الدمام - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الحفل الذي تقيمه جامعة القصيم غدًا الإثنين الموافق 30/2/1444هـ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة، بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، ومنسوبيها وعدد من الطلبة.

ويتخلل الحفل الذي تقيمه الجامعة، عدد من الفقرات التي تعزز روح الولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى معرض مصاحب للفعالية يقدم الكثير من المعلومات التوثيقية عن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وحتى عهدنا الزاهر، إضافة إلى أهم إنجازات ملوك المملكة، وعرض لمشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030، وعدد من المشاركات الطلابية واللوحات الفنية التي تعبر عن تاريخ المملكة وحاضرها.