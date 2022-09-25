أطفال ومنسوبو جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يحتفلون باليوم الوطني الـ92

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن احتفالات المملكة بيوم الوطن تحت شعار “هي لنا دار”، وبحضور عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ماجدة بيسار، احتفلت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة باليوم الوطني الـ92، وذلك في قاعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمركز الرياض.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي والأناشيد الوطنية، وارتدى الجميع اللونين الأبيض والأخضر، كما تم توزيع الأعلام والشعارات الوطنية على الحضور، واشتمل الحفل على أركان ترفيهية، وفقرات للأطفال تعبر عن حبهم وولائهم للوطن الغالي، وترسيخ المبادئ والقيم الوطنية لديهم، وتعريفهم بتاريخ المملكة والبطولات التي خاضها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز لتوحيد أرجاء الوطن.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي أن هذه الاحتفالية جاءت بما يعكس حب أطفال ومنسوبي الجمعية للوطن، لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة لبلادنا في مختلف المجالات العلمية والعملية حتى أصبحت منارًا لكل العالم، ومثالًا يحتذى به في التطور والتقدم.

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