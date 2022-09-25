أمين منطقة الرياض:الملك سلمان باني مدينة الرياض ولم أشاهد مدينة ارتبطت بشخص كارتباط الرياض بخادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أنه على مدي التاريخ والمدن الكبيرة كثير منها ارتبط بأشخاص، كباريس مثلاً مرتبطة بهوسمان الذي بني باريس الحديثة. وتابع أنه لم يري مدينة ارتبطت بشخص مثلما ارتبطت الرياض بخادم الحرمين الشريفين. أخبار قد تهمك

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