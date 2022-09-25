“الخطوط السعودية” تعلن ارتفاع نسبة توطين وظائف فنيِّي صيانة الطائرات إلى 96%

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الأحد)، ارتفاع نسبة توطين وظائف فنيي صيانة الطائرات إلى 96%، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تعكس حرص مجموعة الخطوط السعودية على رفع توطين مهن الطيران. وكان المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس إبراهيم العُمر، قد أكد في وقت سابق، أن المجموعة أكملت توطين عدد من الوظائف بنسبة 100%.

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