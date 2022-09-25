المستشار الألماني: جولتي الخليجية لمواصلة العلاقات الجيدة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في أبوظبي اليوم (الأحد) في إطار محادثات يجريها في الخليج لشراء الغاز والديزل، أن بلاده مصمّمة على تنويع مواردها من الطاقة حتى لا تكون رهينة موّرد واحد مرة أخرى.

وأضاف: “إننا مرتبطون بمورّد واحد -في إشارة إلى روسيا- وبقراراته، ولن نكرر ذلك مرة أخرى، لذلك سنركز على المناطق التي تتيح لنا ضمان إمدادات الطاقة، وسيكون لدينا بنية تحتية لاستيراد الغاز بحيث لن نرتبط بشكل مباشر بمورد محدد عبر خط أنابيب”.

وحول محادثاته في الخليج قال شولتس: “أحرزنا تقدماً في سلسلة كاملة من المشاريع هنا تتعلق بإنتاج وشراء الديزل والغاز، ولدينا مشاريع للغاز الطبيعي المسال، فهذه الزيارة كانت مهمة وفرصة جيدة لمواصلة العلاقات الجيدة مرة أخرى”.

ومن المنتظر أن يزور شولتس قطر مساء اليوم في الوقت الذي حصلت فيه شركة “توتال إنرجي” الفرنسية على حصة جديدة في مشروع قطر لزيادة إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي في توسعة الرقعة الجنوبية من حقل الشمال الضخم.

وتمتلك توتال بموجب الاتفاقية، حصة تبلغ 9,375 % من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 % بينما ستمتلك قطر للطاقة حصة 75 % من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.



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Source akhbaar24

