وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي لباكستان

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وصلت الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة إلى مدينة كراتشي لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في باكستان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتحمل الطائرتان على متنهما 60 طناً تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منهما 8424 فردًا، وتم تسلّم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان، وذلك تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.





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Source akhbaar24

