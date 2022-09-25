رسميًا.. تحديد 25 أكتوبر موعدًا لإجراء قرعة “خليجي 25” في البصرة

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد، رسميا، إقامة قرعة بطولة خليجي 25، يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل بمدينة البصرة.

وقال الاتحاد العراقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قررَ اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم إقامةَ قرعة خليجي 25 بتأريخ 25-10-2022، في البصرة.

وأشار الاتحاد العراقي أيضا، إلى أن وفدُ من اتحاد كأس الخليج العربيّ لكُرةِ القدم، زار ملعبَ الميناء الدوليّ للاطلاعِ على آخر التطوراتِ في إكماله قبل موعدِ افتتاحه، ورافقَ الوفد في الزيارةِ الأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان. واطلعَ الوفدُ الزائر للملعبِ على نسبةِ الإنجاز في عمليةِ إنهائه بالوقتِ المُحدد.

وتُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير من العام المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، في مدينة البصرة العراقية.

يُذكر أن المنتخب البحريني نجح في الفوز ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.



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Source akhbaar24

