عميد كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز: الدولة لم تغفل عن الرعاية الصحية لمواطنيها

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قال الدكتور أحمد العليوي “عميد كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز” أن الدولة لم تغفل عن الرعاية الصحية لمواطنيها، والصيدلة هي أحد هذه الاهتمامات التي جاءت من الدولة منذ وجود الملك عبدالعزيز رحمه الله.
وتابع خلال حديثه عبر “برنامج اليوم” أن أول نظام صحي هو نظام الطبابة والصيدلة في الحجاز وكان في أوائل القرن الماضي، فقبل أن تتوحد الدولة وهي تهتم بمواطنيها.
وأضاف أنه تبع ذلك بعض الأنظمة بعد 20 أو 30 سنة تقريباً، حيث وجد نظام الاتجار بالدواء، ثم بعدها في السبعينات وجد نظام مزاولة المهنة وتم تطويره.
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Source almnatiq
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