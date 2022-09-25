وداع مؤثر.. اشتباكات بموسكو رفضا لاستدعاء قوات الاحتياط إلى الحرب | فيديو

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نشر الحساب الرسمي لقناة العربية على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر فيديو يوثق لحظات الوداع المؤثر من الشباب في الشوارع الروسية من اجل الانضمام إلى الجيش الروسي.

وظهر خلال الفيديو وداع مؤثر حيث ظهر الأهالي في اللحظات الأخيرة تم توديع أبنائهم قبل دخول الجيش والمشاركة في الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار الفيديو إلى الاحتاجات القائمة في موسكو رفضا لقرار الرئيس الروسي بشأن التعئبة الثانية، ورفض المشاركة في القتال، وتم اعتقال اكثر من 730 شخص من قبل قوات الأمن.

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Source almnatiq

