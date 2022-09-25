شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب التى دفعت أهلى جدة للتعاقد مع بيتسو موسيماني! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة عبر حساباته الرسمية فى مواقع التواصل الإجتماعي عن التعاقد الرسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصر السابق، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى العودة مرة أخري لدوري ريو، بعد أن هبط الفريق لدوري الدرجة الأولي الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي السعودي المركز السابع فى ترتيب جدول المسابقة، بعد أن حصل الفريق على 8 نقاط من 5 لقاءات، فى حين يأتي فريق الأخدود فى المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد الفوز فى أربع لقاءات والتعادل فى لقاء وحيد.



ما الأسباب التي دفعت أهلي جدة لضم موسيماني؟

وتناولت بعض المصادر الصحفية أن السبب الرئيسي وراء ضم موسيماني هو إمتلاكه الحنكة الإدارية فى قراءة الخصوم، إضافة إلى النجاحات الكبيرة التي حققها على المستوي القاري سواء مع صن داوينز أو الأهلي المصري فى فترته التدريبية السابقة، إضافة إلى تقديمه مستوي جيد للغاية مع المنتخب الجنوب أفريقي فى بدايته التدريبية.



إنجازات بيتسو موسيماني والألقاب التى تحصل عليها

وبالنظر إلى نتائج المدرب على المستوي القاري، فقد حصل موسيماني على لقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داوينز فى موسم 2016،قبل أن يتوج بالسوبر الأفريقي مع الفريق فى عام 2017، إضافة إلى تتويجه بالدوري الجنوب أفريقي فى أكثر من خمس مناسبات على المستوي المحلي.

وكانت بزوغ مسيرة موسيماني فى مسيرته التدريبية حينما قام بتدريب الأهلي المصري، حيث حصل مع الفريق على لقب دوري أبطال إفريقيا فى مناسبتين متتاليتين عام 2020 و2021،إضافة إلى تتويجه بلقب السوبر الأفريقي عام 2021 و2022، كما توج مع الفريق الأحمر ببرونزية العالم فى مناسبتين متتاليتين كانت آخرها على حساب الزعيم الهلالي.